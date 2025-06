Sold out con quattromila spettatori. Il Premio Ravera fa ancora centro

Oltre quattromila spettatori per un sold out che ha superato ogni aspettativa per la decima edizione del "Premio Ravera. Una canzone è per sempre". Una serata condotta da Carlo Conti che ha celebrato Gianni Ravera con tanti big della canzone e la musica dal vivo, grazie a l’Orchestra Mediterranea, diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio. "Sono sempre felice di venire qui – ha affermato Conti – dove mi sento come a casa. A Castelraimondo, c’è un clima talmente piacevole che non mi sembra neanche di lavorare". Un cast eccezionale grazie al direttore artistico Pasquale Mammaro. "Sono felice nel veder crescere così questo Premio – ha precisato –. Ravera ha lanciato grandi nomi partendo da giovani sconosciuti. Portare avanti questa visione è un atto di gratitudine". La serata tra gli applausi, si è chiusa sulle note di "Io vagabondo" dei Nomadi, in un unico corale inno alla musica condiviso dalla platea.