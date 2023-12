Sold out per Cenerentola nella versione. Compagnia della Rancia Questa sera al Teatro Comunale di Caldarola, la Compagnia della Rancia porta in scena il musical "Cenerentola" con regia di Ada Borgiani e Saverio Marconi. Premiato nel 2005 con il "Maria Signorelli", è una favola che rievoca gli anni '50 e che, con un lieto fine, farà riflettere i piccoli spettatori. Sold out!