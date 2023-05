Sold out per il film "InFiniti" girato in città

di Antonio Tubaldi

È stato un grande successo con il sold-out del teatro Ristori di Verona per la premiere italiana del film "InFiniti" di Cristian De Mattheis. L’altra sera c’erano anche il sindaco Antonio Bravi e l’assessore alla cultura Rita Soccio visto che proprio a Recanati, sul luogo simbolo della poesia leopardiana, il Colle dell’Infinito, è stato girato l’incipit del film. "Un plauso a tutti, l’anteprima del film è stata un vero successo – ha commentato il sindaco Antonio Bravi –. Le immagini girate a Recanati, ricche delle suggestioni poetiche di Leopardi, fanno da scenografia alla storia d’amore tra i due protagonisti mettendo in luce tutta la bellezza nostra città. Oltretutto ci riempie di soddisfazione e piacere ritrovare tra i volti degli attori le numerose comparse selezionate sul nostro territorio". Durante la serata, alla presenza del regista, del cast, del produttore Michele Calì e delle istituzioni, in collaborazione con il comune di Grezzana – era presente in sala il sindaco Arturo Alberti – è stata organizzata una raccolta fondi per aiutare le popolazioni alluvionate della Regione Emilia Romagna. Il film è prodotto e distribuito da A.C. Production di Michele Calì e tratta una storia d’amore contemporanea che trae ispirazione da Giacomo Leopardi e racconta gli intrecci sentimentali di cinque personaggi alle prese con le difficoltà quotidiane di una relazione. Protagonisti principali – tutti presenti alla anteprima – sono Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico e Ignazio Moser: sia il regista, che il produttore che il cast hanno ricevuto un lunghissimo applauso alla fine della proiezione del film. "E’ sempre emozionante vedere scorci e luoghi della nostra città sul grande schermo. Le suggestive immagini di Recanati aprono la complessa storia d’amore dei due protagonisti, catturando immediatamente lo spettatore", sottolinea l’assessora alla Cultura Rita Soccio che si augura che il film ottenga un grande successo di pubblico. Dopo l’anteprima italiana a Verona, InFiniti arriverà a settembre in sala distribuito da A.C. Production.