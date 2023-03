Sold out per Porcelli Safonov

Parte con l’entusiasmo del pubblico la stagione primaverile del teatro Annibal Caro, con il week end che ha visto i primi appuntamenti in cartellone riscuotere molto apprezzamento. La stagione, promossa e coordinata dall’Azienda dei Teatri di Civitanova in collaborazione con il Comune, la Regione Marche e il coinvolgimento di diversi soggetti, ha visto domenica sera il clou del primo fine settimana di programmazione con il sold out di Arianna Porcelli Safonov. L’artista, con "Consigli di bellezza per periferie" ha incantato la platea con un reading ironico e satirico, che ha toccato le corde dei presenti anche in spaccati di quella quotidianità che tutti viviamo nelle città e province. Lo spettacolo, in collaborazione con Eclissi Eventi, rientra negli incontri di marzo dedicati dal cartellone alla festa della donna e che sabato si sono concentrati su "In Arte…Donna". Qui, dopo una lectio della direttrice della pinacoteca civica Enrica Bruni su "Donna, artista e musa", all’Annibal Caro si è tenuto uno spettacolo musicale inedito, "Donne in scena", dove sei giovani artiste del territorio hanno tradotto in arte i tanti significati che si celano dietro l’essere donna. Lo show ha infatti visto le voci di Alessandra Doria, Doralìa Tomassetti e Irene Laslo, la recitazione di Giulia Poeta, le coreografie di Giulia Malaspina e incursioni fotografiche di Sara Magnapane.