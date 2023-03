Sold out per Sergio Caputo

Grande attesa per il concerto, già sold out, al Politeama di Tolentino con protagonista Sergio Caputo. Venerdì, alle 21.15, il Sergio Caputo Trio, sarà affiancato da Fabiola Torresi al basso e da Alessandro Marzi alla batteria. Mito degli anni 80, Caputo è cantautore e chitarrista; dopo la sua lunga esperienza in America, si esibisce portando il meglio del suo repertorio al pubblico italiano. I temi predominanti delle sue canzoni sono il quotidiano, l’amore e le nevrosi metropolitane. Tra i suoi successi: Un sabato italiano, l’astronave che arriva, il Garibaldi innamorato e tanti altri. "Ha sviluppato uno stile musicale inconfondibile, unendo la canzone italiana allo swing e al jazz con testi ispirati alla poesia moderna - spiegano i promotori -. Nel 2017 è nata una collaborazione artistica con Francesco Baccini, col quale pubblica l’album di inediti Chewing gum Blues. Tra le sue molte esibizioni live ha pubblicato l’album Oggetti smarriti, un unplugged con tre brani inediti e altri cult della sua carriera. Nel 2021 è uscito l’Ep "Gossip" realizzato dal Sergio Caputo Trio. La stagione al Politeama continua con la rassegna "AperiCinema in Musical" venerdì 17 marzo alle 21 con "Mamma Mia!". Per informazioni: www.politeama.org.