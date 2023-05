Sold out stasera per Giorgia Fumo

Sold out per Giorgia Fumo (nella foto) in "Vita bassa", in scena domani alle 21.15 al Politeama di Tolentino. Si tratta di un appuntamento di "Donna Ridens", la rassegna di cabaret al femminile. Attrice romana e finalista del programma televisivo Italia’s Got Talent, porta sul palco una fotografia disincantata della sua generazione: i millennials. "Oggi i più anziani fra i millennials hanno compiuto 40 anni – spiegano dal Politeama -, non sono più giovani ma non vogliono essere gli adulti, e sono la prima generazione ad essere presa in giro dai vecchi e dai giovani. Un viaggio nella generazione più nostalgica di sempre".