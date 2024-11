Soldi dagli immigrati per la richiesta di asilo. Tra gli indagati c’è anche un avvocato

Una somma tra i 500 e i 700 euro per avere i documenti e ottenere la protezione internazionale. Un giochino sulla pelle degli stranieri irregolari, che pur di stabilirsi in Italia farebbero qualsiasi cosa. A scoprirlo è stata la Squadra mobile di Ancona, coordinata dal sostituto procuratore Irene Bilotta. I poliziotti hanno eseguito una decina di perquisizioni ad altrettanti indagati per favoreggiamento della permanenza degli stranieri irregolari in Italia. Tra gli indagati spicca la figura di un avvocato di 45 anni del foro di Ancona, ma residente a Cingoli.

Due le perquisizioni subite dal legale: una nel suo studio in centro ad Ancona e l’altra a casa. Gli uomini della Mobile avrebbero trovato riscontri d’indagine importanti. In particolar modo un foglio riportante una serie di cifre che, per l’accusa, corrisponderebbero alle mazzette pagate dagli stranieri per aspirare a una regolamentazione della loro posizione.

Le indagini sono partite da un funzionario dell’ufficio immigrazione di Ancona, insospettito dalla dichiarazione di ospitalità di un bengalese a favore di uno straniero: si è scoperto infatti che a casa del bengalese non c’erano ospiti. A quel punto la polizia ha iniziato ad approfondire, allertata anche dal via via di stranieri provenienti da ogni parte d’Italia alla Questura di Ancona. Tutti con la stessa richiesta: dichiarazione di ospitalità. Questa prelude alla domanda di protezione internazionale che, se va a buon fine, porta al rilascio temporaneo di un permesso di soggiorno.

Secondo gli inquirenti, l’avvocato si sarebbe prestato a certificare queste posizioni, preparando la documentazione falsa e accompagnando gli stessi stranieri in questura. Questo dietro il pagamento di cifre che andavano dai 500 ai 700 euro ciascuno. Il vero deus ex machina dell’operazione sarebbe stata una tunisina, compagna di un uomo residente in provincia di Ancona. Sarebbe stata lei a reclutare gli stranieri compiacenti, cioè quelli che avrebbero dovuto attestare falsamente che un immigrato era loro ospite. La polizia ha perquisito anche la casa della tunisina e del compagno, a Milano, mentre ad Ancona si procedeva con gli altri controlli. A Milano, in una cassaforte sono stati trovati circa 80mila euro in contanti, divisi in fascette con la dicitura "Ospe", che si ritiene riferita a ospitalità. L’avvocato è stato perquisito alla presenza del presidente dell’Ordine forense di Ancona, come prevede la legge.