"Soldi liquidi, ma il Comune opta per i mutui"

Ci sono oltre 20 milioni di euro nel conto corrente del Comune di Civitanova e, di questi, 17 milioni non sono vincolati ma la giunta non li spende e preferisce indebitarsi con i mutui. Perché? E’ l’interrogativo che il Pd (Lidia Iezzi, Francesco Micucci, Yuri Rosati e Giulio Silenzi) pone all’amministrazione che su questo tema ha già evitato di rispondere alle sollecitazioni di Dimitri Papiri (Kleos). "Il Comune – premettono i Dem – ammucchia soldi liquidi inutilizzati, ma lascia le strade piene di buche, non ricostituisce il fondo per gli affitti in aiuto alle famiglie, azzerato dal Governo Meloni, non paga il bonus emergenza sul ‘caro bollette’, appena 200.000 euro, una goccia in questa montagna di soldi che ristagnano nei conti correnti. Una cosa grave e inspiegabile".

Quindi la domanda: "Perché un Comune così ricco non spende e invece di usare questa enorme disponibilità finanziaria accende mutui, che di questi tempi costano tantissimo, taglia il fondo affitti, aumenta le rette di Villa Letizia? Qualcosa non torna". Il Pd fornisce la situazione della Tesoreria al 21 novembre (dati Banca d’Italia confermati da un accesso agli atti) che registra una giacenza di 20.439.408 euro, di cui vincolati 3.434.386 euro e non vincolati 17.005.021. "Quindi – insistono – spendibili per emergenze sociali e opere pubbliche. Peraltro, la situazione della cassa dal 2020 ad oggi non è mai scesa sotto la soglia di 15 milioni di euro e nonostante questo si ricorre all’indebitamento da mutui, si pagano 2 milioni di euro l’anno di interessi, somma che da sola basterebbe alla manutenzione delle strade, ad eseguire i lavori al Polisportivo, a rimpolpare capitoli del sociale".

Evidenziano potenziali profili di irregolarità in questo uso del denaro pubblico "perché – denunciano – la norma prevede che ‘l’indebitamento necessario al finanziamento degli interventi programmati può avvenire solo se non sono presenti risorse finanziarie alternative che consentano di evitare l’assunzione di oneri per il bilancio dell’ente’. Significa che se c’è liquidità non si possono fare mutui". "Eppure – concludono gli esponenti Dem – si procede senza che il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore al bilancio Claudio Morresi, i dirigenti delle finanze sentano l’esigenza di spiegare perché con questa grande disponibilità di denaro corrente lasciano strade colabrodo e si indebitano con nuovi mutui. La domanda è una e gli amministratori devono spiegare perché i 17.000.000 euro in cassa non vengono spesi a beneficio della collettività".