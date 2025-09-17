Soldi per la festa, ira del comitato: "La toppa è peggio del buco"

"I 20mila euro all’associazione commercianti del centro storico sono soldi pubblici, non importa se stanziati dal Comune o dalla Regione. La toppa del sindaco Parcaroli è peggiore del buco". Il comitato residenti del centro storico, con le parole della presidente Stefania Morri, interviene sul discusso finanziamento che la Regione Marche ha concesso, tramite anche un’intercessione personale di Sandro Parcaroli, all’associazione presieduta da Giuseppe Romano.

I soldi dovrebbero servire per due giorni di festa, con una sera di dj set e una giornata successiva con varie iniziative adatte anche a piccoli e famiglie. Lunedì in consiglio comunale il sindaco ha rivendicato un atteggiamento trasparente, sostenendo di essersi sempre speso per tutte le associazioni. Poi ha chiarito che le risorse sono regionali, mentre "il Comune non ha sborsato un euro". Parole che non convincono Morri, secondo la quale "c’è una disparità di trattamento tra le associazioni. I fondi per la festa, come Parcaroli sottolinea, sono della Regione, ma il concetto non cambia. Sono 20mila euro dei cittadini, noi come comitato – racconta Morri – abbiamo appoggiato l’associazione commercianti Macerata, collaborando con loro a titolo gratuito, per organizzare altri eventi adatti a tutta la cittadinanza e a tutte le attività".

La presidente del comitato residenti ha parole anche per l’assessore Andrea Marchiori che, durante il consiglio comunale di lunedì, si era espresso sulla presenza in aula di alcuni commercianti dell’Acm usciti poi una volta terminata l’interrogazione del consigliere Andrea Perticarari (Pd) sul tema del maxi contributo. Marchiori esprimeva "amarezza" per il fatto che i cittadini e i commercianti accorsi fossero usciti dopo la fine dell’interrogazione sui fondi per la festa. Morri, che lunedì ascoltava il consiglio comunale, interviene affermando che Marchiori "voleva sminuire la nostra presenza, che era una forma di protesta. Vorremmo – chiude la presidente del comitato civico dei residenti – più equità, trasparenza e giudizio tra le associazioni quando si tratta di distribuire soldi pubblici, comunali o regionali che siano".