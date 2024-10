Soldi per le festività natalizie. Spesa record: 110mila euro per le luci

Per trovare i soldi necessari a finanziare le luminarie e gli eventi natalizi l’amministrazione comunale costretta a una variazione di bilancio da 207.000 euro che questa sera verrà discussa in consiglio comunale. Già tempo di guardare alle festività e quest’anno sarà record di spesa: 110.000 euro il costo previsto per le luminarie, 70.000 per gli eventi da organizzare in città, 20.000 euro per le iniziative di promozione del commercio e il resto per manifestazioni minori. La questione è stata discussa in commissione consiliare bilancio, non senza obiezioni da parte delle opposizioni. "E’ una somma consistente e con la mia collega di lista, Lavinia Bianchi, chiariamo subito che siamo a favore di risorse investite per rendere più bella la città, per aiutare il turismo e il commercio, ma con una cifra così ci piacerebbe sapere che tipo di progetto ha in mente l’amministrazione Ciarapica, aspettandoci che con tanti soldi non si pensi solo ad addobbare il centro, come è sempre accaduto negli anni passati, ma ad illuminare anche Civitanova Alta e le strade principali, come corso Garibaldi, via Indipendenza, via Cecchetti, viale Vittorio Veneto" dichiara Silvia Squadroni (Siamo Civitanova). Nell’ambito della variazione di bilancio sono stati stanziati anche 45.000 euro in più per le spese legali, data la mole di cause a cui deve fare fronte Palazzo Sforza, e 190.000 in più per il settore sociale "ma molte di queste somme - aggiunge Squadroni - non erano accompagnate da sufficiente documentazione per capire come verranno spese e viene da chiedersi come mai non si trovino i soldi per finanziare il centro Alzheimer". E’ critica l’esponente della minoranza anche con le decisioni prese in merito ai mutui. "Con l’avanzo di amministrazione con cui viene coperta questa variazione di bilancio - spiega - finanziano anche la realizzazione della strada di accesso al nuovo asilo della zona Micheletti, cancellando l’ipotesi di accendere un mutuo da 535.000 euro con Cassa Depositi e Prestiti. L’opera rientra tra quelle finanziate dal Pnrr, e come mai nel contributo accordato non era compreso il costo per la nuova strada, visto che il Comune aveva previsto di pagarla con un mutuo?". Tra le modifiche al bilancio inseriti anche 26.000 euro in più da destinare alle attività produttive e 20.000 euro per l’organizzazione di manifestazioni sportive.