Soldi pubblici per palazzi privati in corso Umberto: oltre settemila euro

Contributi pubblici assegnati a privati per rimettere a posto due grossi palazzi lungo corso Umberto I. E’ la conseguenza di una misura decisa dall’amministrazione comunale nel novembre dello scorso anno, ormai quindi 10 mesi fa, e con la quale è stata disposta la pubblicazione di un avviso finalizzato all’assegnazione di contributi comunali destinati al decoro urbano nel centro e nel borgo marinaro.

In particolare al miglioramento delle parti comuni visibili dalla pubblica via, e quindi la rimozione di graffiti dalle pareti e anche l’installazione di telecamere e di recensioni finalizzate ad aumentare la sicurezza dei luoghi. L’opportunità era offerta soltanto a quegli edifici condominiali con almeno venti appartamenti. La prima istruttoria delle domande si è tenuta nel febbraio scorso e nessuna delle richieste ha superato l’esame, quindi a maggio sono stati riaperti i termini per la presentazione della richiesta di contributo e sono arrivate due sole pratiche, una riferita al condominio Castellaro B e l’altra al condominio Castellaro A. Al primo è stata assegnata la somma di 4.079 euro, mentre al secondo la somma di 3.352 euro.

Nello specifico, gli interventi che potranno essere finanziati dal contributo comunale riguardano le facciate, gli androni e le gallerie, quindi la tinteggiatura per la rimozione di scritte e graffiti, l’apposizione di recinzioni o la sostituzione di quelle già esistenti, l’installazione di telecamere di videosorveglianza, ma anche di impianti di illuminazione e di impianti elettrici o sonori antivolatili.