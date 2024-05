"Sottratti i soldi dello zio anziano". La nipote a processo per peculato

Mogliano, 16 maggio 2024 – Chiamata a gestire le finanze dello zio anziano, una moglianese ne avrebbe approfittato per intascare circa trentamila euro. Per questo, accusata di peculato, la donna sarà processata a novembre.

La vicenda sarebbe iniziata a giugno del 2014 quando il tribunale, di fronte alle difficoltà di un anziano moglianese, avrebbe deciso di nominare per lui un amministratore di sostegno, e la scelta era caduta su una nipote. La donna però, avendo accesso al conto corrente del familiare, ne avrebbe approfittato per una serie di prelievi. A un certo punto il giudice tutelare avrebbe rilevato delle anomalie, e alcune somme prese dal conto non sarebbero apparse giustificate dalle esigenze del pensionato. Così erano partiti gli accertamenti e alla fine la donna era stata accusata di peculato.

Ieri mattina per lei si è tenuta l’udienza preliminare. L’avvocato difensore Giuliana Specchio (nella foto) ha chiesto il proscioglimento della donna, assicurando che tutte le spese erano giustificate, e che al massimo in alcune circostante c’erano stati errori con i conti, errori comunque risolti. Inoltre, nessuno era stato danneggiato poiché alla morte dell’anziano gli eredi erano risultati la nipote e il fratello di lei, che non aveva fatto obiezioni sulla gestione dei conti e che infatti non si è neppure costituito parte civile nel processo.

Tuttavia, il giudice Daniela Bellesi ha ritenuto necessario il processo per chiarire quanto accaduto e così, come chiesto dal procuratore Giovanni Narbone, ha rinviato a giudizio l’imputata. Il processo si aprirà a novembre.