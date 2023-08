Sole e relax a Macerata, la montagna che piace: "Tutto esaurito negli agriturismi"

Macerata, 15 agosto 2023 – Buona tavola, natura e relax. Questi gli ingredienti del Ferragosto, da tutto esaurito, in montagna e nell’entroterra. "Camere piene fino a fine agosto – esordisce Daniele Valentini, titolare insieme al fratello Battista dell’albergo-bar-ristorante ’Dal navigante’ a Castelsantangelo sul Nera –. Il trend è positivo, come l’anno scorso. La stagione è partita bene da giugno grazie anche al Cammino nelle Terre Mutate (itinerario che attraversa i territori delle quattro regioni terremotate, lungo i sentieri escursionistici e ciclabili del Parco nazionale dei Sibillini e del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, ndr), con cui collaboriamo mettendo a disposizione un servizio navetta. Le guide portano lavoro a tutta la vallata. Il lavoro è proseguito bene a luglio, per la Fioritura di Castelluccio. E ad agosto abbiamo tanti proprietari di seconde case terremotate (l’80%), per lo più da Roma, ma anche vacanzieri dall’Anconetano. Registriamo meno stranieri, ma ci sono comunque tedeschi, inglesi e qualche olandese. E poi, ad eccezione di queste due settimane centrali, abbiamo tanti operai della ricostruzione post-sisma perché sono partiti gli appalti delle demolizioni". Il pranzo di Ferragosto è sold out all’agriturismo "Ponte degli Schiavi" a Camporotondo di Fiastrone. Il proprietario Francesco Tabarretti con la moglie Sonia e lo staff hanno riaperto lo scorso fine settimana dopo le ferie e hanno già ricominciato a pieno regime. Affettati, gnocchi, vincisgrassi, vitello al carpaccio, maialino e agnello saranno i piatti tipici del menu. "Abbiamo soprattutto clienti della provincia, in particolare persone dalla costa che vogliono assaggiare le tipicità dell’entroterra – afferma Tabarretti –. In generale, però, il dato che riscontro quest’anno (al di là delle giornate clou di agosto) è che le persone limitano pranzi e cene fuori a causa degli aumenti in bolletta e della crisi". "L’estate è iniziata in modo fiacco, a giugno, per il maltempo – dice Francesco Cangiotti, direttore delle stazioni sciistiche di Bolognola e Frontignano di Ussita –. Da metà luglio siamo in ripresa e ci attestiamo più o meno sui numeri dell’anno scorso, forse per Ferragosto riscontriamo un incremento. A Bolognola arrivano diversi romani, ma soprattutto ragazzi dal Maceratese, dall’Anconetano e tornano olandesi, inglesi e tedeschi; a Frontignano la clientela marchigiana ma anche umbra (Perugia, Terni) e romana". Oggi allo Z-Chalet di Bolognola grill, drink e dj set dalle 13 alle 22; al rifugio Saliere di Frontignano, Aperisunset e musica, con seggiovia attiva fino alle 22.30. Tutto pieno fino al 25 agosto all’agriturismo-camping Camping44 a Loro Piceno, degli olandesi Rens van Hilst e Rachel Hogerwerf, marito e moglie. "Hanno prenotato soprattutto olandesi, tedeschi, francesi e inglesi – conclude Rens – ma anche qualche italiano che viaggia dal sud al nord Italia e si ferma al centro. Abbiamo già prenotazioni per settembre".