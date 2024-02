Solfrizzi e Natoli al teatro Verdi con lo show "L’anatra all’arancia"

Appuntamento sabato alle 21.15, nel teatro Verdi di Pollenza, con la commedia degli equivoci "L’anatra all’arancia" di Douglas-Home e Sauvajon, che sarà messo in scena per la regia di Claudio Gregori con protagonisti Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale realizzata da Comune e Amat, con il contributo di Regione e Ministero della Cultura. "L’anatra all’arancia" è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia. Insomma, una commedia che afferra e trascina lo spettatore nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. Completano il cast Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino, Antonella Piccolo. Le scene sono di Fabiana Di Marco, i costumi di Alessandra Benaduce e il disegno luci di Massimo Gresia. La produzione è della Compagnia Molière con Teatro Stabile di Verona. I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro Verdi (0733549936 e 3494730823), nei punti vendita Amat e online su VivaTicket.