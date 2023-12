Solidarietà a tavola. Bisognosi e persone sole, il pranzo della Vigilia è servito dai volontari

Alla vigilia di Natale si terrà un pranzo solidale al Jungle Club, in via Roma a Macerata, aperto a quanti vogliano far fronte a solitudine o condizioni di bisogno. I pasti saranno cotti in una cucina della Protezione civile che sarà allestita davanti al locale. Sono molti gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa: Verde caffè, Sugo, Digusto, Basquiat e Centrale.eat; promosso da Jungle Aps, Croce rossa, Macerata soccorso, Centro di ascolto e accoglienza, con il patrocinio del Comune di Macerata, il pranzo del 24 "prevede anche un piccolo pensiero, un cadeau di vicinanza e affetto – come dice la presidente della Croce rossa Rosaria Del Balzo Ruiti –, un pranzo che solleva da solitudini e tristezze, in un anno che è stata la sommatoria di tante difficoltà. I ristoratori si sono uniti per fornirci il materiale, la Pro loco penserà ai dolci. Ci diamo tutti da fare per organizzare un momento di pace e serenità". "Questa città ha un grande cuore", sottolinea il sindaco Sandro Parcaroli. Serigne Diagne, vice presidente di Jungle Aps, è uno degli artefici dell’iniziativa, che ha già organizzato l’anno scorso: "Fu bellissimo, c’era tanta gente, tutti erano contenti". La Croce rossa e il Centro d’ascolto fanno parte della macchina che si è avviata per organizzare al meglio una giornata spensierata per tutti. Tra chi servirà a tavola, chi metterà i prodotti e chi cucinerà, la sinergia creata tra tutti gli enti coinvolti vuole proporre un pomeriggio allegro. Il pranzo partirà alle 12.30. Il menù sarà composto da insalata di mare, pinsa, sedanini tonno e alici, frittura di calamari e vari contorni per poi terminare con frutta, vino, acqua e bibite. "Vogliamo riportare al Natale i suoi valori, sperando anche di migliorare il servizio. Staremo a tavola con chi altrimenti sarebbe solo", dice Gabriele Micarelli del Verde caffè. Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, interviene: "Grazie a chi ha voluto l’iniziativa, Remo Matassoli e l’associazione Jungle. Con l’aggiunta della Croce rossa, avremo più supporto. Anche i commercianti si sono offerti di condividere l’iniziativa mettendo a disposizione le pietanze. Una bellissima occasione per fare comunità – conclude il vicesindaco D’Alessandro – tra istituzioni, privati e associazioni".

Mario Bettucci, responsabile del centro d’ascolto Caritas di Macerata, dice: "Abbiamo proposto l’iniziativa ai nostri ospiti di via Zara e ai richiedenti asilo di Santa Maria della Porta e casa Veteran". Luciano Cartechini della Pro loco di Macerata assicura: "Offriremo agli ospiti pandoro, panettone e spumante, oltre che una castagnata nel pomeriggio". Sauro Salvucci, vice presidente dell’associazione Macerata Soccorso, che cucinerà il pranzo solidale, dice: "Forniremo pasti a quanti ne vorranno. Ci stiamo preparando per duecento persone, ma se ne possono fornire anche di più. Ci saremo con gioia". "Jungle è un’associazione di promozione sociale, un centro di aggregazione con musica live che dall’anno scorso ospita il pranzo natalizio. È andata a colmare un vuoto nel rispettare una tradizione cittadina", dice Remo Matassoli, che collabora con l’Aps. Per chi fosse interessato al pranzo, è opportuno prenotarsi inviando un messaggio al numero di telefono 342.1048968.