Solidarietà a teatro

Si intitola "Nasceva una Stella" il varietà dal gusto natalizio in programma per stasera alle 21 al Teatro Piermarini di Matelica. L’iniziativa, promossa dall’Oratorio di Santa Maria, servirà a uno scopo benefico: nel corso della serata verranno raccolti fondi per il Cav, il Centro aiuto alla vita di Matelica. Ad esibirsi sul palco del teatro Piermarini saranno le danzatrici dell’asd Scarpette Rosa Ballet e gli allievi della Scuola civica di musica - Liceo Toscanini diretti dal maestro Luca Migliorelli, oltre ai ragazzi dello stesso oratorio cittadino che si esibiranno in un recital musicale dedicato alle famiglie. Un appuntamento da non perdere che unisce il divertimento alla solidarietà.