"Solidarietà a Troiani Il caso è strumentalizzato"

di Lorena Cellini

"Strumentalizzare una vicenda privata in modo mediatico, è uno squallido modo di fare politica. Considero la lectio magistralis di etica e morale della minoranza frutto di un precoce abbaglio, figlio di una volontà ormai conclamata di voler a tutti i costi colpire Fausto Troiani". Pierpaolo Turchi, consigliere comunale di maggioranza ed esponente della lista Civitanova Unica, si schiera con Fausto Troiani e attacca chi ne ha chiesto la sfiducia con una mozione, ovvero la minoranza unita. "Sembra – dice ancora Turchi – che l’unico modo di fare opposizione sia invocare sfiducia per uno o l’altro degli esponenti che governano la città. Ora è il turno del presidente del consiglio, dato in pasto all’opinione pubblica per una denuncia, tutta da verificare, da parte di una donna". La vicenda è quella che vede Troaini indagato per lesioni e violenza privata dopo le indagini chiuse dalla Procura di Macerata in seguito alla denuncia sporta da una 34enne. "Eppure da Francesco Micucci fino a Silvia Squadroni lo hanno già dichiarato colpevole, inneggiando alla sua revoca e suggerendo anche il sostituto. Nessun giudice lo ha dichiarato colpevole. E nessun processo è in corso. Quanto alla questione Boldrini, invece, il suo avvocato presenterà appello", sottolinea Turchi che in questo passaggio ricorda la condanna in primo grado ricevuta qualche settimana fa da Troiani per diffamazione. "Non voglio sostenere un amico o un rappresentante autorevole del Consiglio comunale di Civitanova, ma per palesare la mia convinzione garantista dalla quale sono sempre stato animato. La mia posizione sarebbe la stessa per chiunque si trovasse in condizioni analoghe, fosse anche un esponente del giustizialismo di opposizione. Per questo che condivido quanto affermato dal sindaco Fabrizio Ciarapica quando respinse con fermezza la richiesta di sospensione dell’assessore Giuseppe Cognigni. Sono certo che la magistratura farà il suo corso e chiarirà questa triste vicenda. Confido nel buon senso di tutti ed esprimo la mia solidarietà a Fausto Troiani".