"Solidarietà alla libreria, sceglie di non restare inerme"

"La questione centrale di questa brutta vicenda riguarda solo la qualità delle scelte e la ponderatezza di chi ci governa, anche se poi si vuole spostare l’attenzione altrove". Così la consigliera Ninfa Contigiani (Pd), che interviene sul caso Vannacci-Tucci ed esprime la massima solidarietà alle titolari della Bottega del Libro, criticate e insultate sui social dopo aver detto che non metteranno in vendita il libro di Vannacci. "È indubbio che viviamo in un mondo in cui la comunicazione è di straordinaria importanza e massima deve essere l’attenzione ai messaggi veicolati. La Regione finanzia il progetto su Tucci e coinvolge un editore, Morganti, che una volta incaricato dovrebbe sapere che con il progetto su Tucci lui veicola anche l’immagine, in un certo senso il brand, della città di Macerata, che del progetto è giustamente capofila. Se Morganti non lo sa, o se ne disinteressa, dimostra l’inadeguatezza sua e di chi lo ha scelto per quel ruolo, non si scampa – incalza Contigiani –. Sarà pure libero di editare chi gli pare, ma scegliendo di sostenere Vannacci propone consapevolmente un nome divisivo e conflittuale legandolo al suo di nome, proprio nel momento in cui il suo operare si lega all’immagine della città di Macerata. È un fatto, un danno concreto. Sciatteria o irresponsabilità?", si domanda la consigliera Pd. "Non a caso il collega Franco Cardini, per difenderlo, si dimentica della diversità di valore per la storia dell’umanità dei nomi che cita e fa di tutta l’erba un fascio – commenta Contigiani –. Mi spiace ma no, non è affatto sostenibile che pubblicare Marx e Hitler sia la stessa cosa. Meraviglia non poco che uno storico della sua autorevolezza lo faccia. Le opinioni di Vannacci sono libere ma in aperto contrasto con i fondamenti costituzionali che consentono a lui di averle e a Morganti di pubblicarle. Si chiama libertà democratica, ma spero che la stessa libertà sia riconosciuta a chi si è accorto che non si è fatto un buon servizio a Macerata e lo dice".

"I consiglieri di maggioranza, privi di argomenti seri – la stoccata ai suoi colleghi di centrodestra -, si accorgono che mandare sempre la palla in fuorigioco rende la partita noiosa? Ci pareva che loro dovessero fare chissà che cosa invece pigolano sempre del passato". Per Contigiani, "la responsabilità e la capacità di saper valutare l’opportunità delle scelte l’hanno dimostrata i professionisti che coi libri ci vivono e che danno un segnale chiaro alla propria comunità". Si riferisce alla Bottega del libro, che ha deciso di non vendere il libro di Vannacci. Questo negozio "ha fatto una scelta altrettanto libera, ma opposta a Morganti – sottolinea Contigiani –. Lui pubblica e guadagna sul conflitto e sul clamore creato ad arte, a danno della città, mentre chi in città ci vive e lavora da sempre sceglie di non censurare (il libro è disponibile in lettura) ma di non guadagnare su di esso perché ne riconosce il taglio puramente soggettivo e di nessuna fondatezza riconosciuta. Fanno il loro lavoro con grande responsabilità e ci rimettono in proprio. Vanno solo ringraziati perché hanno scelto di non essere inermi. Mi spiace moltissimo per gli attacchi che stanno subendo, esprimo la mia massima solidarietà". Tutto questo "ci dovrebbe ricordare la differenza fondamentale tra un libraio e l’online e magari farci anche riflettere su come mai questo libro tanto discusso ha dovuto trovare, con tanti e più conosciuti che ci sono, proprio un editore incaricato di altro dal centrodestra. Ma tu guarda il caso".

Chiara Gabrielli