Solidarietà con la cena gourmet

Serata di solidarietà per realizzare il progetto "Bar del Sorriso" questa sera dalle 19 al Casolare dei Segreti, a San Lorenzo di Treia. L’istituto Einstein-Nebbia di Loreto punta a creare di un bar scolastico accessibile ed ergonomico, per garantire pari opportunità a tutti gli studenti. Per raccogliere fondi, alunni e docenti hanno coinvolto chef rinomati come Lorenzo Zappi, Alessandro Rapisarda, Errico Recanati, Mirko Pezzanesi e “Mamma Giannina”, professionisti del settore gastronomico e artisti, organizzando una cena gourmet con spettacoli, musica e fuochi d’artificio. Parteciperà il direttore scolastico regionale Donatella D’Amico. Ospiti anche Zio Pecos con la musica dal vivo e il duo comico Lando e Dino. Il contributo per la cena, 50 euro, sarà devoluto interamente alla realizzazione del Bar del Sorriso.

Per informazioni e prenotazioni: 0733 216441 oppure�� www.casolaredeisegreti.it. Una serata di gusto, solidarietà e inclusione.