Solidarietà continua agli 86 ucraini in fuga dalla guerra

Sono 86, di cui 45 maggiori di 18 anni e quasi tutte donne, gli ucraini richiedenti il permesso di protezione temporanea ospiti dal marzo di un anno fa. All’indomani dello scoppio della guerra lasciarono le loro case e giunsero a Recanati, organizzandosi autonomamente avendo la stragrande maggioranza trovato un lavoro e una casa. Nei loro confronti, comunque, non si ferma la solidarietà dei recanatesi né quella dell’Amministrazione che continua a garantire loro di poter usufruire di alcuni servizi gratuitamente o con tariffe super scontate. Un impegno di spesa che ora per fortuna sarà a carico dello Stato visto che dalla Protezione civile nazionale sono stati stanziati dei fondi proprio a favore dei Comuni Italiani ospitanti un significativo numero di ucraini richiedenti il permesso di protezione temporanea. A favore della cittadina leopardiana è stata stanziata la somma di 33.535 euro e già è stata anche liquidata una prima quota del 50%. Soldi che serviranno a coprire le spese sostenute per l’attivazione di una serie di servizi in favore della comunità Ucraina quali il servizio mensa e trasporto scolastico oltre al sostegno linguistico. Per alcune famiglie, in situazioni di particolare disagio, è stato attivato anche il social food per usufruire di aiuti alimentari. Generalmente, comunque, per gli ucraini che hanno scelto Recanati come destinazione della loro fuga si è trattato di un ricongiungimento con alcuni loro parenti che si trovano qui da tempo. Da marzo di un anno fa, comunque, nei loro confronti non si è fermato mai il grande lavoro svolto da varie associazioni cittadine, come il "Centro aiuto alla vita" del medico Gianfranco Fuselli che ha pensato a recuperare vestiti, pannolini e latte per i più piccoli. Per i grandi c’è stato un passa parole fra privati e soprattutto da parte della Caritas.

ant. t.