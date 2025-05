Solidarietà e ambiente, alunni in campo

Una giornata dedicata alla cura degli spazi pubblici e alla promozione della solidarietà. È quanto ha organizzato l’altroieri il Consiglio dei bambini, grazie anche alla collaborazione delle scuole della città. I ragazzi hanno coinvolto cittadini e coetanei in un’iniziativa di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente, nonché sul valore del dono. La mattinata ha visto protagonisti i bambini, gli insegnanti e le famiglie nella pulizia degli spazi esterni delle scuole e delle aree adiacenti. Nel pomeriggio, la festa si è spostata in piazza Mazzini: ai bambini è stato chiesto di portare un gioco in buono stato da donare simbolicamente a un coetaneo meno fortunato.