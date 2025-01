Solidarietà e divertimento. La vecchina tra i bimbi malati

Folta presenza di grandi e piccini ad accogliere la Befana che ieri pomeriggio si è calata in piazza XX Settembre a Civitanova. La simpatica vecchietta, sotto le cui vesti si nascondeva un vigile del fuoco del distaccamento cittadino, è scesa con una fune dall’ultimo piano di Palazzo Sforza. Quindi è atterrata in mezzo alla piazza, in una discesa spettacolare in cui non ha mancato di lanciare coriandoli, caramelle e dolciumi sulla folla sottostante. Dal palchetto il sindaco Fabrizio Ciarapica ha fatto appello a valori come "generosità e bontà perché – ha spiegato – con il nuovo anno non dobbiamo lasciare sole le persone in difficoltà. Proprio come fanno i vigili del fuoco che ci hanno regalato questo spettacolo". Musica e bambini in festa per una manifestazione che ha richiamato in centro molta gente.

In mattinata la visita della Befana è stata ancora più gradita poiché si è verificata all’interno del reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino. L’anziana signora, in questo caso interpretata da Maria Rosa Berdini, ha donato calze e giochi ai piccoli ricoverati. "È stato bello – ha scritto Ciarapica – vedere lo stupore negli occhi dei più piccoli e sentire che, anche in ospedale, lo spirito della festa può portare un po’ di gioia e sorrisi".

Raduno delle Befane, non solo in sella alla scopa, ma anche su auto e moto d’epoca a Tolentino. E Befana ad alta quota a Frontignano e a Bolognola. Quest’anno l’associazione culturale "I Ponti del diavolo", guidata da Carla Passacantando, ha collaborato con il Caem/Lodovico Scarfiotti per l’iniziativa solidale "La Befana dell’Asi". Il corteo ieri pomeriggio ha preso il via dal Ponte del Diavolo; la prima tappa è stata alla casa di riposo per fare visita e regalare dolciumi agli ospiti, poi in piazza della Libertà per il raduno delle Befane, accompagnato dal canto tradizionale della Pasquella con il gruppo "Cantastorie" di Treia. La Befana equilibrista è scesa dalla Torre degli Orologi con il supporto dei vigili del fuoco di Tolentino e Macerata. Quindi è stata la volta dell’elezione di Miss Befana 2025 da parte dei bambini, che hanno scelto la "Befana-modella", la 18enne Deida Ago. Sul palco anche il sindaco Mauro Sclavi e Riccardo Lombardelli del Doppiatore Marchigiano nei panni della befana "Riccarda". Infine il mago Stefano ha intrattenuto grandi e piccini con il suo show. Piazza della Libertà ha ospitato un’esposizione di auto d’epoca del Caem/Scarfiotti.

A Frontignano di Ussita la Befana ha chiuso le festività natalizie ed è stata richiesta per selfie e foto con grandi e piccini. Mentre a Bolognola è arrivata sugli sci.

A Recanati piazza Leopardi si è trasformata in un palcoscenico di magia e allegria. L’atmosfera è stata animata dalla musica e dai laboratori a cura dell’associazione "Pian Ti Amo", che ha intrattenuto grandi e piccini con attività creative e divertenti. E poi, ecco il clou dello spettacolo: tre Babbi Natale e una Befana con la barba, si sono calati dalla Torre del Borgo, sorprendendo tutti con un’entrata da veri acrobati! Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla collaborazione di Edilizia Acrobatica Marche. Non appena i "magici" personaggi hanno completato la loro discesa, è stato il momento tanto atteso: il dono delle calze della Befana. Gli amministratori comunali hanno distribuito calze colorate, piene di dolci e merendine, portando un po’ di dolcezza ai bambini. La festa ha concluso il programma natalizio del Comune, che ha avuto un costo di 50mila euro, una cifra inferiore rispetto agli 80mila euro spesi nel 2023.