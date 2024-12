Solidarietà, fondi per la casa di riposo

Consegnata ieri alla casa di riposo Lazzarelli una parte del ricavato della Partita del Cuore, svoltasi il 14 settembre allo stadio Soverchia di San Severino. L’evento benefico ha raccolto fondi destinati a sostenere progetti locali e internazionali.

L’incontro aveva visto scendere in campo le squadre Angeli dello sport e Sibillini nel cuore, con la partecipazione di ex calciatori come Angelo Di Livio, Christian Riganò, Riccardo Bocchini e Fabrizio Castori.

"La solidarietà e l’impegno della comunità – ha detto il sindaco Rosa Piermattei a margine della cerimonia – hanno reso possibile questo importante contributo alla casa di riposo Lazzarelli. La Partita del Cuore ha dimostrato come lo sport possa essere un veicolo straordinario di aggregazione e crescita. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto questa iniziativa, in particolare i promotori, la consigliera provinciale di parità Deborah Pantana, e il presidente della Pro Loco Tct di Tolentino Edoardo Mattioli".

Alla cerimonia erano presenti i membri del consiglio di amministrazione, la presidentessa Teresa Traversa, la direttrice Laura Taccari, il coordinatore Mauro Marcantonelli, l’assessore allo sport Paolo Paoloni e la presidentessa della Pro loco Paola Miliani.