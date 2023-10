Solidarietà grazie alla poesia. Ecco il concorso per i giovani

Al via il nuovo progetto ‘Civitanova Solidarity World’, nato dalla collaborazione tra il Comune e la Consulta dei Servizi Sociali, un’iniziativa che attraverso la poesia, intende promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani, stimolandoli a riflettere su tematiche rilevanti da un punto di vista sociale. La Consulta dei Servizi Sociali è un organismo nato nel 2010, composto dalle associazioni operanti nel settore socio-assistenziale, che realizzano molti progetti a beneficio della comunità. Il concorso, ideato dal gruppo di lavoro Minori e famiglie, ricalca la formula del festival estivo ‘Civitanova Solidarity Sound’ e sarà coordinato dal Maestro Samuele Dutto, già direttore artistico della manifestazione musicale. "Proseguono le attività della Consulta dei Servizi sociali finanziate dall’Assessorato nell’Accordo di programma – spiega l’assessore, Barbara Capponi –. È importante continuare, dopo il concorso musicale, a rivolgersi ai giovani con proposte ambiziose di crescita e riflessione, e ringrazio la Consulta per i suoi input proattivi e sempre interessanti, che sapranno coinvolgere ancora una volta giovani e ragazzi". Cinque i temi che si potranno sviluppare per partecipare: accettazione e rispetto delle differenze tra persone, che possono riguardare diversi ambiti come quelli culturali, di pensiero, disparità di genere, differenze etniche, religiose, sociali, promozione del volontariato e della solidarietà, tutela della salute e dell’ambiente, prevenzione del disagio giovanile che può manifestarsi attraverso dipendenze, bullismo, comportamenti devianti e la resilienza.

La partecipazione al concorso, completamente gratuita, è aperta a persone, gruppi classi, centri di aggregazione e centri per la famiglia, di età compresa tra i 6 e i 35 anni e bisogna iscriversi entro il 25 ottobre. Per informazioni è possibile contattare il numero: 3382331649 ,oppure inviare una mail all’indirizzo: civitanovasolidarityword@gmail.com.

Barbara Palombi