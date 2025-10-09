Solidarietà, musica e sport. CorriAdmo trasloca a Piediripa

Solidarietà, musica, sport e divertimento con Admo Macerata. L’appuntamento per partecipare alla Charity Run for CorriAdmo 2025, la corsa o camminata non competitiva per sostenere Admo Macerata, è domenica 19 ottobre, nell’area esterna del centro commerciale Val di Chienti. L’intero ricavato della giornata è donato a sostegno di Associazione di Midollo Osseo - Admo, delle Onlus del territorio e delle scuole.

S’inizia la mattina, con partenza alle 9,30 per le camminate da 2,6 o 4,3 e 8 chilometri. Ogni partecipante dovrà essere munito di un pettorale, acquistabile al costo di 5 euro. La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 6 anni. Sarà presente un ristoro a metà del percorso da 8 chilometri e all’arrivo. È possibile iscriversi al box informazioni del centro commerciale o negli stand dell’associazione presenti, o la domenica della camminata, tra le 7.30 e le 8.30. I primi mille iscritti avranno diritto a un pacco gara composto da una t-shirt e da un prodotto in natura.

Nel pomeriggio si potrà partecipare a tante attività e assistere a bellissime esibizioni. A partire dalle 14, nell’area esterna del centro, prenderà il via una grande festa dello sport organizzata da Admo Macerata. Le società sportive maceratesi e le palestre del territorio animeranno l’anfiteatro con coreografie, esibizioni e momenti d’intrattenimento, in compagnia del simpaticissimo Vip Clown. L’evento sarà accompagnato dalla musica e dalla voce degli speaker di Multiradio. Per informazioni www.centrovaldichienti.it.