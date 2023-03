Solidarietà verso i terremotati turchi

Recanati non dimentica il terremoto in Turchia che ha provocato un numero impressionante di vittime e distrutto città intere. L’Amministrazione comunale insieme alla Società Operaia, il Circolo Acli don Milani e Astea e Sgr ha organizzato per domani alle ore 17 nelpalazzo Comunale un incontro pubblico per lanciare un progetto di solidarietà a favore degli orfani. Dopo il saluto del sindaco Antonio Bravi, interverranno Marco Moroni (Acli Don Milani) su "Recanati solidale ieri con gli orfani armeni di Malathia e Diarbakir" e Piergiorgio Moretti (Società Operaia) su "Recanati solidale oggi con gli orfani turchi di Malathia e Diarbakir".