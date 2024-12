Solidarity Sound, ecco i finalisti

Civitanova Solidarity Sound, oggi la seconda edizione (alle 17 nella sala consiliare di via Buozzi, ingresso libero) dell’iniziativa pensata per avvicinare le persone alla poesia e alla solidarietà. La partecipazione è riservata ai civitanovesi e il concorso è diviso in cinque categorie. I vincitori di ogni categoria riceveranno un premio in materiale scolastico del valore di 200 euro. Questi i finalisti: sezione scuole primarie Guenda Maceratesi; sezione scuole secondarie di primo grado Aayat Fatima, Adele Scocco, Emma Orlandi, Giulia Maria Esposito, Mia Gironacci, Hajira Bilal, Arianna De Luca, Leo Yago Capozucca, Benedetta Manzi, Chiara Torresi, Allegra Perugini; sezione scuole secondarie di secondo grado Lucia Giammarini, Riccardo Amicuzi; sezione universitari e giovani fino a 35 anni Ludovica Piaciaroni, Federica Gaetani. Obiettivo del concorso stimolare i giovani a riflettere sul tema della solidarietà attraverso la poesia e la creazione di opere di qualità e profondità.