Solo 169mila spettatori su Rai2 per la partita di domenica con l’Allianz

Quasi 3.300 sono stati gli spettatori giunti domenica all’Allianz Cloud di Milano, per l’incontro tra Allianz e Lube. Una buonissima affluenza. La partita, valida per la seconda giornata di SuperLega, era speciale a livello televisivo perché veniva trasmessa da Rai2. In tv le cose sono andate così così, visto che il match ha avuto 169mila telespettatori e lo share di appena 1,9%. Per poter fare un paragone dovremo attendere il 20 ottobre, prossima data con diretta su Rai2 e anche in quella circostanza ci saranno i biancorossi, impegnati però a Verona. Va ricordato che la Rai ha i diritti per dare in diretta due incontri ogni turno di campionato e da quest’anno, oltre a Volleyball Tv c’è anche Dazn come emittente della SuperLega. Domenica ad esempio Lube-Monza verrà mostrata proprio grazie a Dazn oltre che VBTV.

Andrea Scoppa