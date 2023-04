"Solo a marzo dati in adozione ben 13 cani"

"Tanta professionalità, serietà e dedizione è stata garantita da tutti gli operatori del canile, a beneficio degli animali ospitati, sino alle ultime ore di gestione. Pur nel dramma della perdita del lavoro, del dolore per la separazione di animali accuditi e controllati per anni, come quelli di una grande famiglia, soltanto nel mese di marzo sono stati dati in adozione ben 13 cani". Così Barbara Vittori, direttrice generale della cooperativa sociale Meridiana, ai saluti: il canile infatti, a partire dalla giornata di oggi sarà gestito dall’Enpa. Questo in seguito al bando dell’amministrazione comunale. E così la Meridiana si ritrova ad andarsene dopo oltre 20 anni.

Ecco i cagnolini che hanno trovato casa: "Otto sono i cuccioli affidati, presso altrettante famiglie, dopo un percorso pre-affido con ognuno di loro, ma anche grande soddisfazione per l’affido di Paco, cane di 14 anni affetto da Leishmaniosi, Miele, di 11 anni, diffidente e spaventata, che uscirà dal canile insieme ad un dipendente della Meridiana, Alaska giovane cane, fobica, entrata lo scorso anno con le sorelle adottate, che era rimasta da sola, Nora un meticcio Terranova, conosciuta come una fuggitiva dai recinti, e infine, Bijoux, nata in canile lo scorso maggio e unica di una cucciolata che attendeva ancora una famiglia giusta per lei. Meridiana,". E si festeggia anche per i felini dati in affidamento: sempre nel mese di marzo, sottolinea Barbara Vittori, hanno trovato casa anche due gatti di 10 mesi, Sally e Red. "Questi 15 animali, entrati in famiglia solo nel nostro ultimo mese di gestione, si aggiungono alle migliaia che, come già accade, continueremo ad incontrare a passeggio in città con le tante famiglie amiche, che salutiamo".

Chiara Gabrielli