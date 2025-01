"Solo con le proteste si ottengono servizi"

"Montarice quanto ancora dovrà aspettare per avere quantomeno delle risposte alle numerosissime richieste, simili a quelle del quartiere Europa?". In questo modo il comitato di quartiere Montarice, guidato dal presidente Pasquale La Torre, lancia una frecciatina contro l’amministrazione di Porto Recanati. Sulla pagina Facebook, il comitato di quartiere ha condiviso un articolo del Carlino nel quale l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti forniva novità in merito al progetto di riqualificazione del parco Europa. Ma il quartiere Montarice fa anche capire di non esser contento nei confronti della giunta, visto che il presidente La Torre si era di recente lamentato sulla situazione dei parcheggi esterni alla palestra Ballarini-Michelini e aveva spedito una lettera al sindaco Michelini per chiedere di intervenire. Tuttavia non c’è stata finora una risposta del primo cittadino. Ed ecco lo sfogo polemico del comitato di quartiere Montarice: "Siamo gente di periferia? Eppure le tasse degli abitanti di Montarice vengono pagate allo stesso modo, o ci sfugge qualcosa? Quindi, solo se ci si organizza e si protesta si ottengono i servizi".