"Solo degrado nel parco giochi"

"Anche il parco giochi di Semprinia è vittima della sciatteria che si protrae da dieci anni e che è ormai evidente su tutto il territorio come marchio di fabbrica della giunta Tartabini/Casciotti". Lo denuncia il capogruppo locale del Movimento 5 Stelle, Stefano Mezzasoma, a seguito della segnalazione presentata da Caterina Cerioni, residente in quella frazione di Potenza Picena, che da sempre si interessa del decoro della zona. "Quel parco con le sue notevoli dimensioni potrebbe essere un polmone verde – dice Mezzasoma –, ma oggi è nel degrado più totale. Sono rimaste solo due delle tre altalene esistenti, addirittura prive dei classici tappetini antitrauma. Poi, spesso l’erba rimane l’alta e c’è uno strato scivoloso di aghi di pino". Inoltre, sottolinea di nuovo Mezzasoma, "l’unica panchina rimasta è in attesa di manutenzione da anni. Eppure basterebbe una semplice mano di vernice, così come sarebbe sufficiente un po’ di attenzione per rendere decorosi i cestini che resistono all’incuria. Insomma ancora un caso di scarsa attenzione, verso i luoghi di questa frazione. Ma i problemi di Semprinia non si esauriscono qua. A breve, verrà convocata una assemblea aperta ai residenti proprio sul tema del miglioramento e della vivibilità della zona, così da formulare proposte di rinnovamento".