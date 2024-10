"Solo due topolini al plesso Mandela: può capitare. E tutti i locali sono stati già disinfettati"

Dopo il caso sollevato dalla lista "Siamo Montecosaro" circa "la presenza di topi alla scuola primaria Mandela", interviene la dirigente scolastica dell’Istituto Sant’Agostino, Gloria Gradassi (foto). "La scuola è stata prontamente disinfettata anche all’interno con prodotti battericidi su indicazione del responsabile di servizio. Inoltre non si trattava di ratti, ma di due piccoli topolini. Il Comune provvederà a un ulteriore intervento durante il ponte di novembre, quando la scuola sarà chiusa. Il plesso Mandela è in aperta campagna e si può immaginare che sporadicamente accada di avere queste intrusioni". Da parte della dirigente anche un’importante rassicurazione rivolta ai genitori: "all’esterno è stata effettuata dal Comune la derattizzazione e l’interno è stato disinfettato. Spiace constatare che la scuola diventi oggetto di uno scontro politico che dovrebbe giocarsi su altri terreni. È come voler colpire in un punto sensibile, considerata l’attenzione delle famiglie per il benessere dei bambini. La scuola non dovrebbe essere terreno di scontro ma il luogo della collaborazione da parte di tutti, dirigente, personale, componenti degli organi collegiali e famiglie, nell’interesse delle bambine e dei bambini. Nell’ambito del mio ruolo, totalmente estraneo alla politica, ribadisco la prontezza dell’istituto nell’effettuare la segnalazione al Comune e, altrettanto prontamente di aver provveduto a effettuare interventi anche all’interno dei locali. Invito le famiglie a essere serene nel mandare i figli a scuola. Una sottolineatura importante che vorrei fare anche nei confronti dei collaboratori scolastici del plesso Mandela, i quali tengono la struttura sempre molto pulita, con diligenza, impegno e attenzione. Dire – conclude la preside – che la scuola è sporca mi sembra, oltre che falso, poco rispettoso del lavoro di chi ogni giorno e con serietà provvede a mantenere puliti gli ambienti. Resto a disposizione delle famiglie per ogni necessità di chiarimento".

Francesco Rossetti