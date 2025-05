"Solo falsità da Silenzi, grande rilancio per l’ospedale cittadino"

"Ancora una volta la sanità usata come strumento di propaganda, attaccando la Regione, ma la situazione è figlia di decenni di abbandono sotto i governi di centrosinistra. L’ospedale di Civitanova è stato ereditato dalla giunta Acquaroli in condizioni disastrose, con sale operatorie non a norma, una Tac funzionante un giorno sì e quindici no". Roberto Pantella di Fdi (nella foto) risponde a Giulio Silenzi (Pd) e ammette che "su Macerata sono stati sbloccati investimenti rilevanti, ma dovuti a gravi inadeguatezze" e rivendica "dal 2020 il percorso di rilancio della giunta Acquaroli: nuovo pronto soccorso finanziato, mantenimento e rilancio dell’ospedale civitanovese superando il progetto dell’ospedale unico".

Poi l’accusa al Pd: "tra Carancini e Silenzi si mettano d’accordo. Civitanova e Macerata sono entrambi presidi di primo livello, ma Macerata ha diverse specialità in più". E per sottolineare "quanto poco sia stata considerata la sanità civitanovese in decenni di legislature a guida centrosinistra basta citare l’emodinamica, aperta a suo tempo a Macerata invece che a Civitanova. E se qualcuno avesse dubbi, basti ricordare che sotto la gestione del centro sinistra la Regione ha perso circa 900 posti letto e chiuso ben 12 ospedali pubblici. Sono i risultati di chi oggi pretende di dare lezioni".

Anche Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di FdI, contro Silenzi "campione di disinformazione. Civitanova è destinataria di significativi investimenti nel settore sanitario. Il programma dei lavori pubblici 2025-2027 dell’Ast di Macerata prevede per Civitanova un nuovo centro trasfusionale con un investimento complessivo di un milione 776.150 euro, suddiviso in 550mila euro per il 2025 e un milione 226.150 euro per il 2026". Ribadisce che "a dicembre 2024 sono iniziati i lavori del nuovo polo dell’emergenza all’ospedale di Civitanova dal costo di 23 milioni di euro, e nel luglio 2024 è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione della nuova casa di comunità e residenza protetta per anziani non autosufficienti, con un investimento di 3,8 milioni di euro". Strutture che per Borroni segnano "una rinascita sanitaria come mai vista nei venti anni del governo del Pd. Le critiche mosse da Silenzi appaiono quindi infondate e strumentali". L’invito del consigliere regionale "a consultare i documenti per riconoscere l’impegno della giunta regionale di centrodestra nel migliorare la sanità marchigiana, con interventi significativi anche a favore di Civitanova".

Lorena Cellini