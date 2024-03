"Solo proclami, la città merita di più"

"Non capisco perché è stata aumentata la tassa di soggiorno, così come non ha senso che la giunta proceda con il biciplan e anzi, con tutta l’opposizione, presenterò una mozione per chiedere un Consiglio comunale aperto sulla questione. Inoltre l’Amministrazione non ha avviato nessun cantiere importante, e non ha nemmeno preso dei provvedimenti verso chi infrange l’isola pedonale nel quartiere Castennou". L’ex senatore Salvatore Piscitelli, attuale capogruppo di minoranza con "Civici per Porto Recanati", è un fiume in piena e non risparmia forti critiche all’Amministrazione guidata da Andrea Michelini. Le sue parole arrivano in vista dell’assemblea pubblica di questo pomeriggio alle 18, in municipio, dove verrà presentato il bilancio preventivo 2024/2026. "Dopo due anni e mezzo da quando si è insediata la giunta – afferma Piscitelli –, non è stato fatto nulla di importante sul fronte le opere pubbliche. Nessun cantiere degno di nota è partito, e malgrado i proclami tutto è rimasto sulla carta. Ho consigliato alla maggioranza di partire dalle cose semplici, come redigere un piano per il rifacimento di strade e marciapiedi e poi la cura del verde. Infatti, sono tanti i punti della città in stato di abbandono. Ad esempio, ci sono i 9 milioni della Regione per realizzare le scogliere a Scossicci, ma la giunta non sa la tempistica dei lavori. E già da diverso tempo, avevo segnalato al sindaco Michelini che nel quartiere Castennou c’erano dei mezzi che non rispettavano l’isola pedonale, però niente è stato fatto al riguardo. Tant’è che il comitato di quartiere ha di recente sollevato la problematica". Ma l’ex parlamentare ha ancora tante altre cose da recriminare alla giunta Michelini. "Non capisco i rincari appena annunciati per la tassa di soggiorno, e non mi pare una giustificazione dichiarare che in tal modo ci si allinea ai prezzi di Numana e Sirolo – riprende Piscitelli –. Vorrei capire realmente per cosa verranno utilizzati i proventi dell’imposta. Fatto sta che il bilancio, da loro proposto, non è altro che una copia e incolla di quelli precedenti, in quanto i loro obiettivi non si concretizzano mai". Il discorso si sposta, poi, sul biciplan. "Ho detto alla giunta di abbondare quel progetto – sottolinea di nuovo Piscitelli –. I commercianti da tempo sono in crisi per la mancanza di clienti, e fare piste ciclabili su corso Matteotti peggiorerebbe la situazione, oltre a creare disservizi anche per i cittadini. I percorsi ciclabili si facciano, quindi, sul lungomare. E insieme con gli altre due gruppi di opposizione, presenteremo una mozione per chiedere un Consiglio comunale sul biciplan aperto alla cittadinanza e capire le vere intenzioni della maggioranza, per adesso davvero insufficiente".