"Solo tagli su scuola, strade e ospedali"

"La catena istituzionale Stato-Regione non solo non porta alcun beneficio alle Marche, ma genera danni, e i numeri sono lì a dimostrarlo". Sandro Bisonni, co, portavoce di Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Macerata, descrive un quadro impietoso. "Per la manutenzione stradale, il governo taglia il 70% delle risorse e le Marche perdono quasi 14 milioni di euro nel biennio 2025-2026 e addirittura 24 nel quadriennio 2025-2028. Un danno enorme se si pensa che stiamo parlando di risorse già assegnate e destinate ad opere che, di conseguenza, si dovranno fermare. Quanto alla spesa sanitaria, il governo ha ridotto gli investimenti al 6,3% del Pil contro una media europea del 6,6% e – purtroppo – in questo clima di austerità le Marche fanno peggio delle altre Regioni: la spesa pro-capite marchigiana è di 638 euro contro una media nazionale di 730 euro". E la musica non cambia se ci si riferisce all’istruzione: "Il prossimo anno il governo Meloni taglierà nelle Marche 150 cattedre, un numero considerevole se pensiamo che il nostro territorio non è ancora uscito dagli effetti dell’ultimo terremoto e si trova ancora in piena fase ricostruttiva. Un duro colpo soprattutto alle comunità dell’entroterra dove a causa dello spopolamento forzato ci saranno più accorpamenti delle cattedre". Bisonni sottolinea come la vicinanza politica di Acquaroli alla Meloni non solo non ci tutela ma, al contrario, produce alla nostra regione sofferenze anche superiori ad altre. "Alleanza Verdi e Sinistra – conclude – denuncia pubblicamente questa grave situazione ed invita i marchigiani a ricordarsi di questi dati oggettivi quando, in campagna elettorale, Acquaroli ci ricorderà quanto è importante la vicinanza politica al governo centrale".