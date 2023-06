Solo una donna in giunta, esposto al prefetto

Un esposto al prefetto Flavio Ferdani, da parte della minoranza, per segnalare la "violazione dello statuto comunale di San Ginesio, che regola la composizione della giunta". I consiglieri comunali di opposizione Nicola Ferranti, Marco Scagnetti, Francesco Maria Compagnucci e Alessia Bracci, in seguito alla seduta di fine maggio (insediamento del nuovo Consiglio), hanno inoltrato la segnalazione in prefettura, facendo leva sul fatto che la giunta è composta da tre uomini e una donna (e quindi che la quota di genere non è rappresentata al 40%). "Il Testo unico enti locali indica come lo statuto possa intervenire nella rappresentanza di genere della composizione della giunta – spiegano i quattro consiglieri –. Nello statuto comunale è previsto che "il sindaco nomina gli assessori nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo che nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Inoltre, sempre lo statuto comunale, prevede la possibilità di nominare fino a due assessori esterni al Consiglio". La violazione prevede anche una sanzione pecuniaria amministrativa che può arrivare fino a 500 euro. Quindi la minoranza, "per la violazione della norma nazionale ma soprattutto dello statuto comunale", ha presentato l’esposto. "C’è stata una violazione nominando tre assessori uomini e una sola donna, costringendo uno dei due sessi a essere rappresentato in misura inferiore al 40%".

Lucia Gentili