Solo undici vie dedicate alle donne. Appello dei bambini al Comune

Solo 11 delle 326 vie matelicesi sono intitolate a donne e in occasione della festa dell’8 marzo, i bambini delle classi quinte della primaria Lodi di Matelica hanno richiesto al vicesindaco Denis Cingolani e al comandante della polizia locale Giuseppe Corfeo che vengano intitolate più vie alla memoria di donne. La richiesta è avvenuta nell’ambito di un progetto con Amnesty Kids, scoprendo che in Europa "più del 90% delle strade intitolate a individui sono dedicate agli uomini. Il 9% delle vie europee prende il nome da una donna. A Matelica solo il 3,5%, e di queste solo una è dedicata a una donna laica, ovvero largo sorelle Seracchiani". Il tema ha appassionato il vicesindaco Denis Cingolani che in proposito ha promesso che la prossima via che verrà realizzata dovrà essere ad una donna. "La sensibilità dei bambini sull’argomento è un segnale che ci fa ben sperare per il futuro – ha detto Cingolani – e sicuramente ci impegneremo affinché queste percentuali siano più equilibrate, tanto più che sono tante le donne che hanno fatto la storia della nostra città e dell’Italia e è giusto che sia riconosciuto".

m. p.