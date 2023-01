Soluzione anti parcheggio selvaggio

L’annoso problema dei parcheggi selvaggi davanti alla palestra Ballarini-Michelini, che rende impossibile per i residenti trovare un posto auto sotto casa, ma anche la richiesta di installare delle telecamere nel parco Bronzini, dove ci sono degli strani giri. Di questo si è parlato venerdì nell’incontro tra il comitato di quartiere Montarice (rappresentato dal presidente Pasquale La Torre) e alcuni residenti della zona. "Il maggiore argomento è stata la problematica dei parcheggi di fronte alla palestra Ballarini-Michelini – afferma La Torre -. In pratica, molti atleti che vanno nell’impianto sportivo, oppure i genitori dei piccoli che praticano sport là dentro, non lasciano l’auto sui parcheggi riservati ai frequentatori della palestra, ma in quelli che si trovano vicino ai due condomini. E nel farlo parcheggiano la macchina fuori dagli stalli, rendendo impossibile per chi abiti in quei palazzi di trovare uno posto libero. Non solo – osserva ancora -, spesso qualcuno si piazza davanti alla postazione dove è presente l’ambulanza della Croce Gialla e ciò è davvero grave, perché qualora l’equipaggio sanitario essere chiamata per una emergenza, non riuscirebbe a partire. E’ pure capitato che siano stati chiamati gli agenti della Polizia locale, proprio per invitare a togliere le macchine in sosta selvaggia". Per tale motivo, La Torre ha incontrato il sindaco Andrea Michelini proponendogli una soluzione. "L’idea è di allungare il cancello che sta accanto alla palestra, in modo poi da spostare l’entrata di quel locale direttamente lungo la strada Statale – aggiunge La Torre -. Il sindaco Michelini mi ha riferito che gli uffici comunali hanno contattato l’Anas, proprio per vagliare tale ipotesi che risolverebbe la situazione. Inoltre, stiamo ancora attendendo che vengano installati nel parco Bronzini i giochi per bambini, lo sgambatoio e degli alberi da frutta, tutte cose promosse dall’amministrazione comunale ma che non si sono a oggi viste. Idem per le telecamere di videosorveglianza pubblica, richieste sempre per l’area verde, in quanto ci sono degli individui sospetti che nel tardo pomeriggio che girano lì attorno, e potrebbero essere spacciatori. In passato c’erano stati episodi di spaccio e anche retate delle forze dell’ordine. Infine, dei residenti che abitano in via delle Ville, hanno spiegato che da lì ci sono problemi per immettersi lungo la Statale, perché mancano i collegamenti e non sono sicuri".