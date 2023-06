Soluzioni intelligenti per l’inclusività

Lunedì l’Università di Macerata presenterà, alle 15 al polo Pantaleoni, il progetto "Soluzioni intelligenti e programmi educativi per l’anti-fragilità e l’inclusività", che si inserisce all’interno dell’Ecosistema Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia Vitality, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Verranno presentati gli obiettivi principali e le attività di trasferimento tecnologico previsti dal progetto Safina relativamente ai macro ambiti di ricerca: soluzioni e modelli per sostenere la vita indipendente, la formazione e il benessere delle persone e delle comunità vulnerabili; economia, industria e cultura per l’invecchiamento attivo; catene del valore industriali ad alto potenziale di crescita e innovazione sociale; Governance dei dati, privacy, sicurezza, accessibilità ed etica. L’obiettivo è quello di di realizzare una tabella di marcia in termini di attività di ricerca condivise per il trasferimento tecnologico e la trasformazione digitale dei processi produttivi, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. Coinvolgendo imprese, istituzioni, enti pubblici e territoriali si vogliono fornire indicazioni strategiche, condividere esperienze e conoscenze rispetto alle tematiche di ricerca, avviando una collaborazione sinergica. Attraverso il confronto con i partecipanti nell’ambito dei vari tavoli tematici organizzati, si preparerà l’eventuale partecipazione ai bandi tecnologici di ricerca e sviluppo di prossima pubblicazione. Alcuni fra gli enti che hanno già confermato la partecipazione sono: Coos Marche, Fondazione Giacomo Boldrini, Il Faro, Comune di Macerata, Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, Tech4care, The Way, Ubisive, Confartigianato imprese, Bert & associati e la Cooperativa Pars.