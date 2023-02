Somma splendido Santiago di Hemingway

La lotta tra un pescatore e la sua preda nel capolavoro senza tempo di Ernest Hemingway, raccontata da Sebastiano Somma accompagnato dal violino del maestro Riccardo Bonaccini. Domenica, alle 18 al Politeama di Tolentino, approda "Il vecchio e il mare", con la partecipazione di Cartisia Josephine Somma, figlia dell’attore. Una produzione presentata da Orchestra da Camera della Campania, con l’adattamento di Lucilio Santoni e la regia dello stesso Somma.

"Il vecchio Santiago sfida le forze incontenibili della natura nella disperata caccia a un enorme pescespada dei Caraibi – spiegano dal Politeama - e poi nella lotta, quasi letteralmente a mani nude, contro gli squali che un pezzo alla volta gli strappano la preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e della riuscita nell’impresa. Forse per la prima volta nella sua vita, mentre ingaggia il corpo a corpo coi suoi nemici acquatici, si scopre coraggioso e fiero. Capisce che si può vincere, anche se dovrà realizzare che nella vittoria si nasconde la sconfitta, eterno dramma dell’essere umano. Il ragazzino Manolin è l’unico che lo capisce e gli è fedele. Nel rapporto intenso col ragazzino e nel ritrovarsi vincitore triste, Santiago trova la ragione della propria esistenza. La scommessa di un vecchio pescatore, la sua disperazione, la sua passione, l’amore per la natura dalla forza devastante, la rivincita, tutti elementi con cui Sebastiano Somma gioca in voce, cercando parallelismi con la sua vita e quella di ognuno di noi".

Somma è attore di teatro, cinema e televisione, dove è stato protagonista di importanti fiction. A teatro viene diretto da Giorgio Albertazzi in Sunshine e anche da Gigi Proietti nella commedia Remember me. Biglietti (20 euro) disponibili al botteghino di corso Garibaldi fino a venerdì dalle 17 alle 20 e domenica, giorno dello spettacolo, da tre ore prima; online http:www.liveticket.itpoliteamatolentino. Info 0733.968043, www.politeama.org.

Lucia Gentili