Sommergibilisti caduti in mare, cerimonia in ricordo di Dino Buglioni Castelraimondo ha ricordato Dino Buglioni, sottocapo elettricista originario di Castel Santa Maria, e i sommergibilisti caduti in mare nel 1943 a bordo del Malachite. Una cerimonia per onorare la memoria di chi ha difeso la patria.