Sondaggi geologici, galleria delle Fonti chiusa per un giorno

Sabato, dalle 8.30 alle 19, chiusura temporanea della galleria delle Fonti per consentire l’esecuzione di sondaggi geologici. Per questo il comando della polizia locale ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di transito per tutti i veicoli che devono passare per la galleria, con obbligo di deviazione obbligatoria a destra verso via Fontezucca. Alla rotatoria di via dei Velini - via Ghino Valenti divieto di transito con direzione obbligatoria a destra, verso via Ghino. Valenti, per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. In via Dei Velini - borgo Compagnoni direzione obbligatoria dritti per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.