Sondaggio: la mensa soddisfa i docenti

di Asterio Tubaldi

Tre studenti su quattro consumano a mensa solo la metà del pasto: ora il dato è confermato anche dagli insegnanti interpellati dal Comitato mense scolastiche che ha fatto circolare un questionario fra il corpo docente. In linea di massima le risposte ricalcano quelle fornite dalle famiglie a suo tempo interpellate con identico questionario. La partecipazione non è stata proprio incoraggiante perché solo in 76 hanno risposto, ma alla fine gli insegnanti hanno confermato il giudizio sufficiente del servizio: 53,3% lo ritiene sufficiente, il 30,07% buono ed il 16% insufficiente. Per i genitori il servizio è sufficiente nella percentuale del 40,2. Diversamente, però, da quest’ultimi, con il cambio del gestore non si sono riscontrate differenze e per la metà di loro la qualità è rimasta pressoché identica (42,9% uguale, 20% non sa, peggiorata per il 22,9%). "Un dato che ci interessa molto e fa riflettere -afferma in una nota il Comitato mensa - è quello legato al cibo consumato dall’utenza: il responso dei docenti peggiora quello dei genitori perché il 73% sostiene che i bambini mangiano metà del pasto mentre sono solamente il 13,5% che lo terminano interamente". Questo rifiuto molto probabilmente è dovuto al fatto che i piatti non sono appaganti in un menù sul quale risulta impossibile intervenire, e di base c’è una scarsa educazione alimentare nei bambini. "È chiaro - fa presente il Comitato - che un rifiuto così massiccio genera un eguale spreco di cibo che si scontra con gli sforzi messi in campo dalle Istituzioni preposte per contrastare lo spreco alimentare". Molto interessante il giudizio sull’ambiente della mensa perché per il 70,7% lo considera troppo rumoroso. Riguardo al menù il 52% lo considera adeguato mentre il 30,7% ritiene indispensabile apportare delle migliorie. Come i genitori, anche i docenti credono nella bontà e necessità di aumentare il consumo di prodotti biologici, ma c’è molta disinformazione sull’origine degli alimenti che giornalmente vengono serviti (il 56,9% ignora se sono presenti prodotti biologici). "Invitiamo pertanto l’Amministrazione comunale - aggiunge il Comitato -in accordo con la Serenissima (cooperativa che gestisce la mensa ndr), a pensare ad una campagna mirata a informare famiglie e personale scolastico su ciò che viene somministrato a bambini ed insegnanti". Chiude il questionario un dato tutt’altro che piacevole: il 25,4% dei docenti si dichiara indisponibile a frequentare (a sostegno delle loro funzioni educative) incontri di educazione alimentare.