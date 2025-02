"Sono contributi da ripristinare"

"I sindaci dei piccoli Comuni, già alle prese con risorse limitate e una popolazione in costante diminuzione, si trovano a dover fare i conti con una situazione insostenibile – spiega Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco –. Avevamo programmato interventi di manutenzione straordinaria, lavori pubblici e opere di messa in sicurezza, ma ora ci ritroviamo senza fondi. Lanciamo un appello alle istituzioni nazionali: chiediamo che venga rivista la metodologia di calcolo della spending review e che vengano ripristinati i contributi per le opere di investimento. Se sopravviviamo è perché abbiamo ancora qualche agevolazione sisma, come la sospensione dei mutui".