"Sono dispiaciuto, ma rispetto il voto"

Sono innanzitutto dispiaciuto per la sconfitta di Matteo Ricci, mentre sul piano personale c’è chi ha fatto meglio di me (Leonardo Catena, ndr) nonostante abbia preso più voti di cinque anni fa. C’è sempre da rispettare il voto degli elettori". È quanto dice Romano Carancini, ex sindaco di Macerata per due mandati e negli ultimi cinque anni consigliere regionale nel Pd. "In questa fase – aggiunge – ci sarebbe da leggere con attenzione i dati per fare un’analisi attenta e approfondita, ma è una cosa da fare a mente fredda e con il tempo".

La coalizione guidata dal candidato presidente Matteo Ricci non ha tagliato il traguardo e i candidati chiedono dei giorni per valutare con attenzione quanto detto dalle urne. "C’è sempre da rispettare il responso delle urne, ma occorre – dice l’ex sindaco di Macerata –, anche del tempo per esaminare con attenzione quanto detto in questi due giorni al voto al termine di una campagna elettorale lunga e impegnativa in cui sono stati toccati tanti città e paesi".

C’è anche da mettere sul piatto della bilancia la duplice delusione: per Carancini la mancata elezioni di Ricci e il fatto che non sia stato confermato come consigliere. "C’è amarezza alla fine dello spoglio – conferma Carancini – alla luce dell’impegno profuso in cinque anni come consigliere provinciale. Ma ripeto ancora una volta che va rispettato il volere degli elettori e faccio i complimenti a chi è arrivato prima".

Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, risulta in provincia il più votato con 3.968 preferenze contro i 3.399 di Carancini, dati parziali perché mancava ancora una sezione da scrutinare sulle 321 del Maceratese.

