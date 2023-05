Sono disponibili posti per stiratrice e aiuto cuoco

Azienda settore confezioni cerca: una stiratrice con esperienza eo apprendista in possesso di un corso eo di diploma scuola moda. Sede di lavoro: Colmurano (codice offerta 395884, scadenza 20 maggio). Azienda commerciale cerca un addetto di magazzino con patente C per vendita e consegna materiali ferrosi. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 26493, scadenza 21 maggio). Agriturismo cerca una aiuto cuocoa con almeno una minima esperienza, disponibile anche nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: Valfornace (codice offerta 8579, scadenza 22 maggio). Supermercato cerca una tirocinante banconista di gastronomia. Sede di lavoro: Penna San Giovanni (codice offerta 76235, scadenza 22 maggio). Inviare il curriculum a: [email protected], inserendo il codice offerta.