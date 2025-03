"Sono gli studenti a chiedercelo"

"Sono stati gli stessi studenti a chiederci di ripetere l’esperienza di apprendisti ciceroni perché si erano trovati sempre benissimo", dice la professoressa di economia aziendale dell’Ite Gentili di Macerata Cinzia Picciola, volontaria Fai. Sono circa trenta i ragazzi in azione: "Una bella esperienza formativa – dichiara –, che permette loro di acquisire competenze fondamentali, come saper stare al pubblico, ascoltare le persone". Tramite il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili, suo ex studente, è stata scelta Casina Bonafede, oggi dimora di campagna della famiglia Ercoli. "I ragazzi sono rimasti affascinati dai racconti di Evio Hermas Ercoli", dice. Si potrà visitare anche la pala della crocifissione del Lotto nella chiesa di Santa Maria in Telusiano.