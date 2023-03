"Sono intervenuto, mi hanno dato una sediata Problema baby gang, situazione fuori controllo"

Aggredito con una sediata alle spalle Mauro Malatini (nella foto) mentre tenta di sottrarre al pestaggio un giovane. Lui è il titolare della profumeria Bottega Malatini e ha riportato qualche ammaccatura, una ferita a una mano e lesioni non gravi che non hanno richiesta la tappa al pronto soccorso. E’ furibondo: "Non se ne può più, noi commerciali siamo ostaggi di questa gente. Non hanno paura di niente e di nessuno e sono aggressivi e minacciosi". Ieri è finito nell’occhio del ciclone della guerriglia urbana: "Ho visto un giovanissimo magrebino, lungo in terra, con gente intorno a prenderlo a calci. Mi sono buttato in mezzo perché non potevo rimanere a guardare e poi la scena mi ha ricordato l’episodio di Alika, ucciso sul corso la passata estate. Mentre cercavo di fermarli qualcuno mi ha colpito con una sediata alla testa. Mi ritrovo indolenzito, con lesioni a una mano e gli occhiali rotti e sono soprattutto indignato e arrabbiato. Lunedì andrò a sporgere denuncia. E’ ora che qualcuno prenda sul serio quello che sta accadendo con le baby gang perché non basta riempirsi la bocca del fatto che sono state messe le telecamere se questo è il risultato". Come lui anche Sara Trobbiani, della boutique Noir, che si è trovata la mega rissa davanti al negozio "e a un certo punto si è chiusa dentro per la paura, come ho fatto io", prosegue Malatini. Della miccia che ha innescato la guerriglia non sa molto. "Da quel che ho sentito – conclude – si sono dati appuntamento qui due gruppi. La situazione è fuori controllo".

l. c.