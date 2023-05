Sono momenti molto formativi

Noi ragazzi della terza D abbiamo letto il libro "La Repubblica delle farfalle" di Matteo Corradini con la nostra professoressa di italiano. Andando avanti nella lettura abbiamo capito temi importanti sulla Shoah e sulle persone che hanno subito tantissime ingiustizie solamente per il fatto di essere ebrei.

Successivamente alla lettura del libro abbiamo cominciato a realizzare dei disegni inerenti la storia con frasi che mandano un messaggio diretto.

Grazie all’aiuto della nostra insegnante abbiamo personalizzato un raccoglitore con un po’ di feltro nero, abbiamo scritto il titolo con l’uniposca giallo, lo abbiamo circondato con filo in plastica che sembrava filo spinato ed abbiamo inserito all’interno i nostri disegni e quelli delle altre classi terze.

Quando abbiamo incontrato l’autore al Teatro gli abbiamo posto alcune domande riguardo al libro e gli abbiamo consegnato il nostro raccoglitore. Lo scrittore ci ha ringraziato e si è dimostrato simpatico, gentile, giovanile e abbiamo fatto molte foto con lui.

Per noi è stata un’esperienza formativa che ci piacerebbe ripetere in futuro in quanto i temi trattati nei libri rimangono più impressi e ci aiutano a riflettere.

Gli alunni della 3ª D