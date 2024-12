"Sono solo canzonette",. Ottaviani e Mochi sul palco del Circoletto

Un itinerario attraverso decenni di storia delle canzoni d’autore con "Sono solo canzonette. L’arte della parola in musica", lo spettacolo (contestuale al progetto di Apiria - sinfonia d’una piccola città, che celebra il potere della cultura) in calendario ad Apiro dopodomani alle 21.15 nel Circoletto, punto di riferimento culturale per la comunità. L’evento si propone come unione tra riflessione, creatività e musica dal vivo. Protagonisti la cantautrice Bianca Ottaviani e lo sceneggiatore e musicista Emanuele Mochi, impegnati in un percorso dedicato all’evoluzione della scrittura musicale. Entrambi proporranno il racconto del processo creativo finalizzato alla nascita d’un brano, evidenziando che le parole possono diventare uno strumento potente per esprimere emozioni e riflettere i cambiamenti sociali. Le esecuzioni dal vivo coinvolgeranno il pubblico in un suggestivo dialogo, stimolando il confronto tra passato e presente.